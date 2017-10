Union, FDP und Grüne setzen heute in Berlin ihre Sondierungsgespräche über die mögliche Bildung einer Jamaika-Koalition fort.

Vertreter der Parteien wollen zunächst in kleiner Runde beraten. Für den Nachmittag ist eine Sitzung mit allen Unterhändlern geplant. Als Themen sind unter anderem Bildung, Arbeit, Rente und Gesundheit sowie innere Sicherheit vorgesehen. Gestern Abend hatten die Vorsitzenden von Union, FDP und Grünen über das weitere Vorgehen gesprochen. Über die Inhalte des rund dreistündigen Treffens wurde nichts bekannt. Zuletzt hatten die vier Parteien in großer Runde am vergangenen Donnerstag beraten. Wegen großer Differenzen waren die Bereiche Klima und Flüchtlingspolitik vertagt worden.