Union, FDP und Grüne setzen heute in Berlin ihre Sondierungsgespräche über die Bildung einer Jamaika-Koalition fort.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Themen Bildung, Arbeit, Rente und Gesundheit. Vertreter der Parteien wollen zunächst in kleiner Runde beraten. Für den Nachmittag ist dann eine Sitzung mit allen Unterhändlern geplant. Vor Beginn der Beratungen forderte das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn die Abschaffung der Rente mit 63. Man sollte diese Form der Frühverrentung auslaufen lassen und mit den eingesparten Milliarden lieber die Renten von Witwen oder Erwerbsgeminderten stärken, sagte Spahn der "Rheinischen Post".



Mit Blick auf die Spannungen zwischen den Verhandlungspartnern rief FDP-Unterhändler Wissing zu einer Konzentration auf die Sacharbeit auf. Er sagte im Deutschlandfunk, die Grünen hätten Gesprächsinhalte in der Öffentlichkeit anders dargestellt. Das habe ihn irritiert. Die Grünen-Verhandlungsführerin Göring-Eckardt mahnte Kompromissbereitschaft an. Alle müssten davon ausgehen, dass die anderen auch Recht haben könnten, sagte sie ebenfalls im Deutschlandfunk. Der Wahlkampf sei nun vorbei.