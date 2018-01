Die Spitzen der Union haben sich vor dem Start der Sondierungen erneut zu Beratungen getroffen. Dabei dürfte es auch darum gehen, genauer den Kurs für die Gespräche mit der SPD abzustecken. Zu den zentralen Themen gehören neben dem Familiennachzug und der inneren Sicherheit auch die Bereiche Gesundheit und Arbeitsmarkt.

Bayerns Finanzminister und designierter Ministerpräsident Söder sagte am Abend in Berlin, ein geschlossenes Agieren der Unionsparteien sei sehr wichtig. Zugleich betonte der CSU-Politiker noch einmal die Notwendigkeit eines zügigen Zustandekommens einer neuen Bundesregierung.



CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich zuversichtlich: "Ich glaube, wir werden das schaffen." Alle Beteiligten stünden unter Druck. Über drei Monate nach der Bundestagswahl erwarte die Bevölkerung zurecht, dass man zu Ergebnissen komme. "Was wir jetzt brauchen, ist Disziplin, Mut und auch eine Portion Kreativität", sagte Seehofer. "Dann wird's gelingen."



CDU, CSU und SPD beginnen am Sonntag-Vormittag in großer Runde mit Sondierungsgesprächen, um die Chancen zur Bildung einer Bundesregierung auszuloten. Die Beratungen sind auf nur fünf Tage angesetzt und sollen bereits am Donnerstag abgeschlossen werden.

