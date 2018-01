Union und SPD planen für den Fall einer gemeinsamen Regierung ein Gesetz zur Steuerung des Zuzugs von Arbeitskräften nach Deutschland.

Dies geht aus einem Papier der für die Wirtschaft zuständigen Arbeitsgruppe bei den Sondierungsgesprächen hervor, das dem Deutschlandfunk vorliegt.



Darin heißt es wörtlich: "Um Deutschland für qualifizierte internationale Fachkräfte noch attraktiver zu machen, wollen wir ein Gesetz verabschieden, mit dem wir den Zuzug ordnen und steuern". In dem Papier spricht die Union von einem "Fachkräftezuwanderungsgesetz", die SPD von einem "Einwanderungsgesetz".



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollen die drei Parteien zudem eine Kennzeichnung für Fleisch aus besserer Tierhaltung einführen. Bei Streitfällen mit vielen betroffenen Verbrauchern wie beim Diesel-Skandal soll es künftig die Möglichkeit einer Musterfeststellungsklage geben.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Bröhmer, sagte nach der Beendigung der heutigen vierten Runde in Berlin, man sei auf der Zielgeraden. Es gebe aber noch manchen großen Brocken aus dem Weg zu räumen. CDU, CSU und SPD wollen spätestens in der Nacht auf Freitag entscheiden, ob sie in offizielle Koalitionsverhandlungen treten.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.