Union und SPD haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen offenbar in weiteren Punkten verständigt. So soll im Fall einer gemeinsamen Regierung eine Kennzeichnung für Fleisch aus besserer Tierhaltung eingeführt werden, und der Tierschutz in den Ställen soll verbessert werden. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf ein Papier der zuständigen Sondierungsgruppe.

Weiter heißt es, die drei Parteien wollten in Fällen mit vielen betroffenen Verbrauchern wie beim Diesel-Skandal die Möglichkeit einer Musterfeststellungsklage einführen. Geplant ist darüber hinaus offenbar auch, im Kampf gegen die Luftverschmutzung die Autoindustrie stärker in die Pflicht zu nehmen, etwa durch Diesel-Nachrüstungen.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Bröhmer, sagte nach der Beendigung der heutigen vierten Runde in Berlin, man sei auf der Zielgeraden. Es gebe aber noch manchen großen Brocken aus dem Weg zu räumen.



Die Ausgabenwünsche der einzelnen Fachgruppen belaufen sich einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge mittlerweile auf rund 100 Milliarden Euro. Sie liegen damit weit über dem auf 45 Milliarden Euro bezifferten Spielraum für Mehrausgaben in der gesamten Wahlperiode bis 2021.

