In Berlin dauern die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD an. Heute Nacht soll feststehen, ob die Parteien genügend Gemeinsamkeiten für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen. Als die größten Streitpunkte erwiesen sich die Steuer- und Finanzpolitik, die Zuwanderung sowie die Gesundheitspolitik.

Eine Einigung gab es dem "Handelsblatt" zufolge darauf, das in der vergangenen Wahlperiode gescheiterte Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit einzuführen. Ungeklärt sei aber noch, ab welcher Betriebsgröße die Regelung gelten soll. Im Bereich der Landwirtschaft soll der Einsatz des umstrittenen Pflanzengifts Glyphosat langfristig verboten werden.



Auch wollen die Parteien im Falle einer Großen Koalition die Nutztierhaltung verbessern. So soll etwa ein Tierwohl-Label eingeführt und das Töten von Eintags-Küken verboten werden.



Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf Teilnehmer, alles sei im Fluss. Erst am Schluss der Verhandlungen werde endgültig über ein Gesamtpaket entschieden. Selbst eine Vertagung der Gespräche wurde demnach am Abend nicht ausgeschlossen.

