Bundeskanzlerin Merkel fordert, dass die Sondierungsgespräche für eine sogenannte "Jamaika"-Koalition bis zum 16. November zu Ende gebracht werden. Außerdem sollten Neuwahlen kein Thema in der Öffentlichkeit sein.

Sie nannte den Termin in einer Videobotschaft auf Facebook. Teilnehmer einer Fraktionssitzung von CDU und CSU berichteten, die Parteichefin habe ihrem Wunsch mit den Worten "Ich will das" Nachdruck verliehen. Vertreter von Union, FDP und Grünen haben sich am Abend erneut in großer Runde in Berlin versammelt, um über die Themen der bevorstehenden Sitzungen zu beraten.



Zuvor hatte Merkel in einem Treffen des CDU-Vorstands davor gewarnt, das Thema Neuwahlen öffentlich zu thematisieren. Auch die CDU müsse ein Bündnis mit CSU, FDP und Grünen nicht um jeden Preis eingehen. Merkel wies darauf hin, dass alle beteiligten Parteien die staatspolitische Verantwortung hätten, eine stabile Regierung zustande zu bringen.



Sie bezog sich damit unter anderem auf Äußerungen von FDP-Chef Lindner, der am Wochenende erklärt hatte, seine Partei habe keine Angst vor einer Neuwahl. Auch der parlamentische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, hatte eine erneute Bundestagswahl ins Gespräch gebracht.



FDP-Generalsekretärin Beer reagierte auf die Kritik Merkels am Abend mit dem Hinweis darauf, die Freien Demokraten strebten keine Neuwahl an, müssten diese jedoch als letzte Option in Betracht ziehen.