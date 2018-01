CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert von der SPD ein Ende der Diskussionen über die Ergebnisse der Sondierungen. Parteichef Schulz müsse zeigen, dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein könne, sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". In der SPD werden dennoch weiter Wünsche geäußert.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", es gebe zwar gute Ergebnisse. Über die Themen Wohnen, Zuwanderung und Integration müsse man aber erneut mit der Union sprechen. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner meinte in der "Welt am Sonntag", man könne nur dann ein Bündnis eingehen, wenn die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen falle. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Ziel müsse es sein, in den Koalitionsverhandlungen noch Erfolge zu erzielen.



Neben Dobrindt wies auch Bayerns Finanzminister Söder derartige Forderungen zurück. Der designierte bayerische Ministerpräsident erklärte, die von allen Delegationen einstimmig beschlossene 28-seitige Vereinbarung gelte und sei fast schon ein Koalitionsvertrag.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.