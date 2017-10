Vor den weiteren Sondierungsgesprächen heute in Berlin hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt die Unions-Absprachen zur Flüchtlingspolitik als nicht verhandelbar bezeichnet.

An dem vereinbarten Regelwerk gehe nichts vorbei, sagte Dobrindt im Deutschlandfunk (Audio-Link). Hier könne es keine Bewegung geben. Rückführungszentren seien ebenso notwendig wie ein weiteres Aussetzen des Familiennachzugs. Die Integrationsfähigkeit Deutschlands habe eine Grenze, maximal 200.000 Flüchtlinge könnten jährlich aufgenommen werden. Das müssten auch die Grünen akzeptieren.



Die Grünen-Politikerin Roth kritisierte die Haltung der CSU. Man wolle konstruktiv sondieren. Da sei sie schon etwas verwundert, dass die CSU den unionsinternen Formelkompromiss zur unverhandelbaren Bedingung erkläre. Roth kündigte an, ihre Partei werde die Zusammenführung von Familien in den Mittelpunkt der Verhandlungen mit Union und FDP stellen.



Gesprochen werden soll heute in Berlin auch über die Klima- und Energiepolitik.