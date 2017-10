Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen haben nach der gestrigen ersten großen Sondierungsrunde mehr Kompromissbereitschaft gefordert.

Der Grünen-Politiker Habeck kritisierte, bei der Energiewende und dem Klimaschutz gebe es bisher keine Indizien für eine Annäherung. Er sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, ohne einen baldigen Ausstieg aus der Kohle werde es keine Jamaika-Koalition geben. Die Stimmung während der ersten Gespräche bezeichnete er als konstruktiv, aber auch sehr kritisch. Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff mahnte eine größere finanzielle Entlastung der Bürger an. Seine Partei werde nur in eine Regierung eintreten, wenn sie ihre Versprechen gegenüber ihren Wählern erfüllen könne.



CDU-Vizechefin Klöckner betonte, an den Unionsparteien werde eine Jamaika-Koalition nicht scheitern. Es sei jedoch fraglich, wie flexibel die kleinen Partner seien. So lägen die Positionen etwa in der Agrarpolitik weit auseinander. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte, Optimismus allein reiche nicht aus für eine Regierungsbildung. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Herrmann will die Union rasch auch über soziale Themen wie Rente und Pflege reden.



DGB-Chef Hoffmann warnte die vier Parteien davor, bei ihren Gesprächen die sozial Schwachen aus dem Blick zu verlieren. Es dürfe keine Koalition für Besserverdienende entstehen, sagte Hoffmann dem Berliner "Tagesspiegel". Das wäre die grundfalsche Antwort auf die aktuellen Herausforderungen.