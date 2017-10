Ein mögliches Regierungsbündnis aus Union, FDP und Grünen will auf neue Schulden verzichten.

Das geht aus Erklärungen der Parteien hervor. Unionsfraktionschef Kauder betonte in Berlin, die "schwarze Null" im Haushalt werde nicht aufgeweicht. CDU-Generalsekretär Tauber sagte, spannender werde es bei den Prioritäten im Hinblick auf die Ausgaben. Auch FDP-Chef Lindner und der Grünen-Vorsitzende Özdemir erklärten, der ausgeglichene Haushalt werde von niemandem in Frage gestellt. Özdemir verlangte zugleich einen Vorrang für Investitionen, etwa in Klimaschutz, schnelles Internet und Bildungseinrichtungen.