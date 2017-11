In Berlin wollen CDU, CSU, FDP und Grüne eine Zwischenbilanz ihrer Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition ziehen.

Dazu kommt die große Runde von über 50 Vertretern der vier Parteien zusammen. Inzwischen wurde über alle zwölf Themenblöcke beraten. In vielen Bereichen stehen gemeinsame Arbeitspapiere noch aus. Auch wurden etliche Fragen vorerst nur allgemein für weitere Beratungen aufgelistet, die einem vereinbarten Fahrplan folgen und in der kommenden Woche fortgesetzt werden sollen. Meinungsverschiedenheiten bestehen insbesondere bei den Themen Zuwanderung und Klimapolitik.



Gestern hatte es eine Annäherung in den Bereichen Landwirtschaft und Verbraucherschutz gegeben. In einem Papier bekannten sich die Verhandlungspartner zu einer vielfältigen Agrarstruktur. Mit den Bauern solle ein gemeinsamer Weg gefunden werden, der auch Klima-, Boden- und Gewässerschutz sowie eine vielfältige Flora und Fauna gewährleiste.