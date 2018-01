Union und SPD wollen das deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben.

Dies berichten übereinstimmend die Nachrichtenagentur Reuters und das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Teilnehmer der Sondierungsgespräche in Berlin. Demnach halten die drei Parteien das Ziel für praktisch unerreichbar, bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Grundsätzlich solle an dem Vorhaben aber - ohne den konkreten Zeitbezug - festgehalten werden.



Die zweite Runde der Sondierungen hatte am Vormittag in der CDU-Bundeszentrale begonnen. Dabei sollte die Europapolitik im Mittelpunkt stehen. SPD-Chef Schulz sagte vor Beginn der Verhandlungen, er erhoffe sich Ergebnisse, die Deutschland wieder zum Motor der Europapolitik machten. Schulz zog ein positives Fazit der gestrigen ersten Verhandlungen und sprach von einer sehr konstruktiven Atmosphäre. Unionsfraktionschef Kauder erklärte, es seien gute Fortschritte erzielt worden.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.