In Thailand sind während des Neujahrsfests mehr als 400 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.

Mindestens 4.000 seien verletzt worden, teilte das Innenministerium in Bangkok mit. Trotz verstärkter Polizeipräsenz habe es in diesem Jahr fast 30 Todesopfer mehr gegeben. Bei vielen Unfällen habe Alkohol eine Rolle gespielt. Insbesondere Motorradfahrer seien beteiligt gewesen, heißt es. Zweirädrige Kraftfahrzeuge sind in vielen Teilen des Landes das vorherrschende Verkehrsmittel. - Das Neujahrs-Fest Songkran wird im April gefeiert und dauerte fünf Tage.

