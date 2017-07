Sonnenauf- und -untergang Eine Stunde Unterschied in Deutschland

Laut Angaben in vielen Kalendern geht in Deutschland die Sonne morgen um 5.27 Uhr auf und um 21.29 Uhr unter. Diese Daten beziehen sich auf den "zentralen" Ort Kassel. Auch Frankfurt am Main oder die Position 50 Grad nördlicher Breite und 10 Grad östlicher Länge gelten hin und wieder als Referenz.

Von Dirk Lorenzen