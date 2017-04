Bundeskanzlerin Merkel dringt auf einen schnelleren Ausbau der Stromverbindungen innerhalb der Europäischen Union.

In ihrem wöchentlichen Podcast sagte Merkel, es gehe vor allem um länderübergreifende Stromverbindungen. Als - so wörtlich - "Riesenproblem" bezeichnet die Kanzlerin die Verbindung von Frankreich mit Spanien und Portugal. Die Sonnenenergie von der iberischen Halbinsel könnte durch eine Anbindung an das Stromnetz nach Norden wesentlich stärker genutzt werden.



Merkel betonte, ein einheitliches, gemeinsames Leitungssystem und die Verpflichtung, Kontingente für erneuerbare Energien auszuschreiben, würden eine bessere Verteilung über alle EU-Gebiete ergeben.