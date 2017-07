Der europäische Marine-Einsatz vor Libyen wird nun doch verlängert.

Die Mission "Sophia" werde bis Ende kommenden Jahres fortgeführt, teilte der EU-Rat in Brüssel mit. Nach Angaben der Außenbeauftragten Mogherini erfolgte das Votum einstimmig. Damit gab Italien seinen Widerstand auf. Rom hatte die Verlängerung zunächst blockiert, um mehr Unterstützung der EU-Partner in der Flüchtlingskrise zu erhalten. Allerdings wurde das Mandat von "Sophia" verändert. So soll die Mission nun auch verfolgen, was aus den von der EU ausgebildeten Mitgliedern der libyschen Küstenwache wird. Auch soll der Austausch von Informationen über Menschenhandel zwischen den EU-Mitgliedstaaten, der Grenzbehörde Frontex und Europol verstärkt werden. Zudem soll der Einsatz Informationen über illegale Ölexporte aus Libyen sammeln.