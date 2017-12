Die kanadische Schauspielerin Heather Menzies-Urich ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Sie wurde Mitte der 1960-er Jahre mit dem amerikanischen Musicalfilm "The Sound of Music" berühmt, der in Deutschland "Meine Lieder - meine Träume" hieß. Darin spielte sie im Alter von 15 Jahren an der Seite von Julie Andrews eins der Kinder der Trapp-Familie. "The Sound of Music" ist einer der erfolgreichsten Filme der Welt und sorgte für einen Touristenboom in Österreich - ist aber der Bevölkerung dort, wie auch hierzulande, nur wenig bekannt.

