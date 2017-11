Die zunehmende Zahl osteuropäischer Obdachloser in Deutschland wird nach Einschätzung von Sozialarbeitern von der Politik bewusst ignoriert. Der Geschäftsführer der Hilfsprojekte "Hoffnungsorte Hamburg", Ulrich Hermannes, sagte im Deutschlandfunk, die Politik mache nicht nur die Augen zu, sondern wolle ein Exempel statuieren.

Offenbar solle der Eindruck vermieden werden, Deutschland übernehme Verpflichtungen anderer EU-Staaten, kritisierte Hermannes. Daher werde mit dieser Gruppe Bedürftiger anders umgegangen als etwa mit den Flüchtlingen. Der Hilfsprojektleiter verlangte auch in sozialen Fragen eine Solidargemeinschaft in der EU. Die Bundesregierung müsse sich stärker dafür engagieren, dass sich die Lebensverhältnisse in den osteuropäischen Ländern verbesserten. Die Direktorin des Caritasverbandes Berlin, Kostka, forderte einen Obdachlosengipfel im Kanzleramt. Das Wohlstandsgefälle innerhalb der EU dürfe nicht das Problem der Parkanlagen und Süppenküchen in Deutschland sein.



Hermannes betonte, in Deutschland habe das Problem der Obdachlosigkeit inzwischen solche Dimensionen erreicht, dass es nicht mehr mit Ehrenamt und Notunterkünften bewältigt werden könne. Er warnte aber in diesem Zusammenhang vor einer Diskussion über einen "Verdrängungswettbewerb" auf der Straße. Die Straße sei für alle das Ende. Die Verdrängung habe vorher stattgefunden - etwa auf dem Wohnungs- und dem Arbeitsmarkt.