Sozialdemokratie Laut EU-Parlamentspräsident Schulz "gefährdet wie nie"

Kehrt nach seiner Zeit in Brüssel in die Bundespolitik zurück: EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. (AFP/FREDERICK FLORIN)

Der scheidende Europa-Parlamentspräsident Schulz sieht die Sozialdemokratie "gefährdet und herausgefordert wie nie".

Gerechtigkeit und Demokratie würden derzeit grundsätzlich infrage gestellt, sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung" mit Blick auf Zuspruch für populistische Parteien bei Wahlen in Europa. Wenn die Menschen das Gefühl hätten, dass sie ihren Beitrag für die Gesellschaft leisteten, diese aber für sie nichts tue und sie nicht respektiere, würden sie radikal. In der Auseinandersetzung mit Populisten rät Schulz zu deutlicher Wortwahl. Deren Parolen komme man - Zitat - "nicht durch fein ziselierte Argumente bei". Auf einen groben Klotz gehöre eben manchmal auch ein grober Keil.



Schulz kehrt aus Brüssel in die Bundespolitik zurück und wird unter anderem als möglicher SPD-Kanzlerkandidat gehandelt.