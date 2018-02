Die SPD will nach den Worten ihres kommissarischen Vorsitzenden Scholz bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Kraft in Deutschland werden. Ehrgeiziges Ziel sei es, wieder den Kanzler oder die Kanzlerin stellen zu können, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in mehreren Fernsehinterviews. Die SPD werde sich nun neu aufstellen und neue Programme entwickeln.

Mit Blick auf Fraktionschefin Nahles erklärte Scholz, er halte sie trotz anhaltender Personaldebatte nicht für beschädigt. Das Votum von Präsidium und Vorstand für ihre Nominierung als nächste Parteichefin bedeute für Nahles eine "Rückenstärkung".



Scholz war gestern zum vorübergehenden Vorsitzenden bis zum SPD-Sonderparteitag im April bestimmt worden, auf dem die Wahl zum Vorsitz stattfinden soll. Zuvor hatte der bisherige Vorsitzende Schulz wie erwartet seinen Rücktritt erklärt.

