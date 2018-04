Nach einem Bericht über die Missbrauchsmöglichkeiten bei der Video-App "Musical.ly" will das Unternehmen seine Schutzmaßnahmen weiter ausbauen.

Man gewährleiste bereits eine Moderation rund um die Uhr, teilte der chinesische Konzern mit. Leider seien diese Schutzmaßnahmen nicht immer tadellos. Es handele sich um ein komplexes Problem, das es als Industrie zu lösen gelte. Die App mit mehr als 200 Millionen Nutzern ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt.



Das Verbraucherschutzportal "mobilsicher.de" hatte am Wochenende hatte vor Missbrauch und sexueller Nötigung gewarnt. So fänden sich unter einschlägigen Hashtags aufreizende Videos auch von jungen Mädchen, die nicht älter als sieben oder acht Jahre seien. Über die Kommentarleisten würden manche Nutzer anzügliche Kommentar abgeben und versuchen, direkt an die Videos zu kommen oder Kontakt mit den Mädchen aufzunehmen.

