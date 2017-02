Soziale Netzwerke SPD fordert schnellere Reaktion auf Hassbotschaften

SPD-Politiker sagen Hassbotschaften den Kampf an (imago / Christian Ohde)

Die SPD fordert raschere Reaktionen der Sozialen Netzwerke auf Hassbotschaften und Falschmeldungen.

In einem Positionspapier, aus dem das Magazin "Spiegel" zitiert, fordert die SPD-Bundestagsfraktion die Einrichtung von Kontaktstellen, die rund um die Uhr besetzt sein sollen. Die Anbieter müssten dafür sorgen, dass offensichtliche Rechtsverletzungen innerhalb von 24 Stunden gelöscht würden, in komplexen Fällen innerhalb von sieben Tagen. Bei Verstößen sollen den Plattformen Strafen von bis zu 200.000 Euro drohen. Für Nutzer müsse es zudem wie in anderen Medien ein Recht auf Gegendarstellung geben.