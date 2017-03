Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat mit seinem neuen Armutsbericht eine Debatte über soziale Ungleichheit in Deutschland ausgelöst.

In dem heute vorgestellten Papier heißt es, die Zahl der Armen in der Bundesrepublik habe 2015 mit 12,9 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. Kritik an der Studie kam unter anderem vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es sei zu pauschal, Menschen mit weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens als arm zu bezeichnen. Aus dem Bundesarbeitsministerium von SPD-Politikerin Nahles hieß es, die Fokussierung allein auf die Quote sei verkürzt.