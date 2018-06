Soziales Alltagsphänomen Die Erforschung des Wartens

An der Kasse im Supermarkt steht man immer in der falschen Schlange, an der Bushaltestelle scheint die Zeit still zu stehen, der Stau auf der Autobahn kostet Nerven – und dann gibt’s da noch die Drängler und Vordrängler, die einem die gute Laune verderben.

Von Andrea und Justin Westhoff