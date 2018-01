Der Sozialpsychologe Andreas Zick warnt davor, Zuwanderung vor allem als Bedrohung wahrzunehmen.

Er sagte im Deutschlandfunk, viele Menschen redeten über Einwanderung so, als handele es sich um eine Einbahnstraße. Dabei gehe man davon aus, dass das Fremde zum Eigenen werden müsse. Migration sei aber vor allem ein Prozess des kulturellen Austausches, betonte der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Im Moment werde Deutschland "nicht muslimischer, sondern islamophober".



Um deutlich zu machen, dass fremde Einflüsse auch von Nutzen sein können, plädiert Zick dafür, nicht von einer Einwanderungs-, sondern von einer Migrationsgesellschaft zu sprechen. Darunter versteht der Wissenschaftler eine "moderne Gesellschaft, in der Migration stattfindet und sich dann auch Kultur bildet".

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.