Ein Bündnis aus 30 Sozial- und Wohlfahrtsorganisationen wirft dem Staat im Zusammenhang mit der Debatte über die Essener Tafel Versagen vor.

In einer in Berlin vorgestellten Erklärung heißt es, dass Menschen, egal welcher Herkunft, die Leistungen der Tafeln in Anspruch nehmen müssten, sei Ausdruck politischen Versagens in diesem reichen Land. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Schneider, sagte, arme Menschen dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.



Die Essener Tafel hat eine bundesweite Diskussion ausgelöst, weil sie keine Ausländer mehr aufnimmt. Schneider kritisierte das als ethnische Diskriminierung.



In der Erklärung wird vor Verteilungskämpfen gewarnt; der Politik wird vorgeworfen, das Armutsproblem zu verharmlosen.



Zu den Organisationen, die die Erklärung herausgegeben haben, gehören außer dem Paritätischem Wohlfahrtsverband auch der DGB, die Arbeiterwohlfahrt und der Bundesverband der Tafeln.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.