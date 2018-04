Der Paritätische Gesamtverband hat einen Strategiewechsel beim Umgang mit der AfD angekündigt.

Bislang habe man Zurückhaltung geübt, sagte Hauptgeschäftsführer Schneider dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Man sei davon ausgegangen, dass es der Partei nur nütze, wenn man auf deren Provokationen eingehe. Doch nun habe man festgestellt, dass die AfD auch stärker werde, wenn man nicht reagiere.



Der Paritätische Gesamtverband und 17 weitere Sozialverbände hatten der AfD am Wochenende per Zeitungsannonce eine "unerträgliche Menschen- und Lebensfeindlichkeit" vorgeworfen.



Hintergrund ist eine parlamentarische Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion zu Menschen mit Behinderung. Darin wollten die Abgeordneten unter anderem wissen, wie sich die Zahl der Behinderten in Deutschland seit 2012 entwickelt habe, und zwar insbesondere durch Heirat innerhalb der Familie. Außerdem wollten sie wissen, wie viele dieser Fälle einen Migrationshintergrund hatten.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.