In Bayern müssen von heute an alle Landesbehörden ein Kreuz im Eingangsbereich aufhängen.

Ministerpräsident Söder will damit "eine geschichtliche und christliche Prägung Bayerns" verdeutlichen. Hochschulen, Theater und Museen sind von der Verpflichtung ausgenommen. Der Religionssoziologe Armin Nassehi sprach von einem Wahlkampfmanöver Söders und der CSU, die sich gegen die AfD profilieren wolle. Die CSU habe die anschließende Debatte über den Kreuz-Erlass wie in einem Drehbuch geplant, sagte der Professor an der Münchener Ludwigs-Maximilians-Universität im Deutschlandfunk (Audio-Link). "Das Kreuz wird inzwischen zu so etwas wie dem Kopftuch gemacht", stellte Nassehi fest. Dabei müsse man schon große Identitätsprobleme haben, wenn man meine, es per Erlass aufhängen zu müssen. Grundsätzlich spreche nichts dagegen, das Kreuz öffentlich zu zeigen. "Dass der Staat es aber als ostentatives Merkmal vor sich herträgt, ist grenzwertig", kritisierte Nassehi.

