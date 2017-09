SpaceShip Two Immer noch kein Starttermin

Das Unternehmen Virgin Galactic plant seit mehr als zehn Jahren, Flüge an den Rand des Weltraums anzubieten. Eine Trägermaschine soll das Raketenflugzeug SpaceShipTwo bis in gut fünfzehn Kilometer Höhe tragen - dort klinkt das Geschoss aus, steigt bis in rund hundert Kilometer auf und landet wieder auf der Erde.

Von Dirk Lorenzen