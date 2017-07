Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt beschäftigt sich heute mit der Frage, wie weit die digitale Überwachung von Arbeitnehmern gehen darf.

Im vorliegenden Fall geht es um den Einsatz sogenannter Keylogger - einer Art Spähsoftware, die alle Tastatureingaben an einem Computer aufzeichnet. Ein Arbeitgeber aus Nordrhein-Westfalen hatte die mit der Software gewonnenen Daten für die Kündigung eines Mitarbeiters genutzt. Er warf dem Beschäftigten vor, seine Arbeitszeit teilweise für private Anliegen genutzt zu haben. Erwartet wird ein Grundsatzurteil dazu, ob ein solcher Eingriff in Persönlichkeitsrechte erlaubt ist und ob die Daten in einem Kündigungsverfahren verwertet werden dürfen. Die Vorinstanzen hatten die Kündigung des Mannes aufgehoben.