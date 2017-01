Spahn (CDU) Position von SPD-Kanzlerkandidat Schulz unklar

Jens Spahn, CDU-Präsidiumsmitglied (picture alliance / Rolf Vennenbernd / dpa)

Der CDU-Politiker Spahn hat sich skeptisch zur Kandidatur des früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz für die SPD geäußert.

Bei der SPD kenne er weder die Position der Partei noch die des Spitzenkandidaten, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Noch sei nicht klar, was Schulz politisch für Deutschland wolle. Ein erneutes Regierungbündnis im Bund schloss Spahn zwar nicht aus, erklärte aber, man werde eine Große Koalition im Wahlkampf nicht anstreben. Das derzeitige Bündnis in Berlin stärke die politischen Ränder, warnte Spahn.



Der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch erklärte, seine Partei strebe ein Mitte-Links-Bündnis an. Die SPD werde er weiter an ihren Taten messen. Der Linken-Politiker kritisierte, dass sowohl Union als auch SPD im letzten Bundestagswahlkampf eine Fortsetzung der Großen Koalition zunächst ausgeschlossen, das Bündnis dann aber doch weitergeführt hätten. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Stegner, betonte - ebenfalls im Deutschlandfunk - man werde keinen Wahlkampf für die Große Koalition in Berlin machen. Auch er schloss aber eine Neuauflage des jetzigen Regierungsbündnisses auf Nachfrage nicht ausdrücklich aus. - Schulz stellt sich heute in Berlin der SPD-Bundestagsfraktion vor. Der SPD-Chef hatte gestern seinen Verzicht auf Kanzlerkandidatur bekanntgegeben, als Parteivorsitzender will er zurücktreten.