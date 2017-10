Der in Köln lebende Schriftsteller Akhanli muss seine ursprünglich für den Abend geplante Rückkehr von Spanien nach Deutschland um mindestens einen Tag verschieben.

Grund sei, dass eine richterliche Ausreisegenehmigung noch nicht eingetroffen sei, erklärte Akhanli in Madrid. Auf rechtlichen Rat hin werde er den Heimflug daher verschieben. Der Autor war auf Betreiben Ankaras in Spanien zunächst festgenommen worden. Die dortige Justiz weigerte sich aber, ihn auszuliefern. Die Türkei wirft Akhanli vor, in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt gewesen zu sein. Der 60-Jährige - ein Kritiker der Regierung - weist die Anschuldigungen als politisch motiviert zurück. Akhanli ist im Besitz der deutschen und der türkischen Staatsangehörigkeit.