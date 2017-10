In Madrid, Barcelona und weiteren Städten Spaniens haben zehntausende Menschen für die Einheit ihres Landes demonstriert. Auf Transparenten und in Ansprachen verurteilten sie die Unabhängigkeitsbestrebungen in der Region Katalonien. Zudem verlangten sie Verhandlungen über eine friedliche Lösung des Konflikts.

Der spanische Außenminister Dastis wies Forderungen aus Katalonien nach einer internationalen Vermittlung zurück. Die Zentralregierung in Madrid müsse den Rechtsstaat gegen eine Regionalregierung verteidigen, die einen Staatsstreich durchziehen wolle, sagte Dastis dem Nachrichtenmagazin "Spiegel".



Für Dienstag ist eine Sitzung des katalanischen Regionalparlaments geplant. Dort könnte es zu einer Unabhängigkeitserklärung Kataloniens kommen. Regierungschef Puigdemont hat eine Rede angekündigt.