Die baskische Untergrundorganisation ETA hat sich aufgelöst.

Alle politischen Aktivitäten seien eingestellt worden, die Strukturen nicht mehr vorhanden, heißt es in einem Brief der ETA, den die spanische Online-Zeitung eldiario veröffentlichte. Weiter heißt es, man übernehme die Verantwortung für das Scheitern des Versuchs, den politischen Konflikt um das Baskenland zu lösen.



Die Auflösung war in den vergangenen Wochen für Anfang Mai angekündigt worden. Die ursprünglich als Widerstandsgruppe gegen die Franco-Diktatur gegründete Organisation kämpfte seit 1959 für einen eigenen Staat. Mehr als 850 Menschen wurden bei Angriffen getötet.

