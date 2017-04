Die baskische Untergrundorganisation ETA hat angekündigt, am Samstag ihre Waffen abzugeben.

Das berichtet die BBC, der nach eigenen Angaben ein Brief der ETA vorliegt. Damit werden frühere Medienberichte bestätigt. In dem Brief heißt es allerdings auch, Feinde des Friedens könnten den Prozess noch blockieren. Die ETA hat 2011 den bewaffneten Kampf für beendet erklärt, seitdem aber nur einen Teil ihres Waffenarsenals an die Behörden übergeben.



Die Separatistenorganisation hat seit den 1960er Jahren mehr als 800 Menschen ermordet. Sie kämpft für einen unabhängigen baskischen Staat im nördlichen Spanien und südlichen Frankreich.