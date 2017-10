In Spanien ist erneut ein Kampfflugzeug der Luftwaffe abgestürzt.

Wie das Verteidigungsministerium in Madrid mitteilte, verunglückte die Maschine vom Typ F-18 beim Start auf einem Militärflughafen in der Nähe der Hauptstadt. Der Pilot sei ums Leben gekommen.



In der vergangenen Woche war bereits ein Eurofighter der spanischen Luftwaffe bei einem Schauflug anlässlich des Nationalfeiertages abgestürzt, es gab ebenfalls einen Toten.