Die spanische Justiz will einen Europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont erwirken.

In übereinstimmenden Medienberichten heißt es, die zuständige Richterin habe bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst, die offizielle Ausfertigung stehe jedoch noch aus. Betroffen wären demnach auch vier ehemalige Minister, die sich wie Puigdemont in Belgien aufhielten. Ihnen werden Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Hintergrund ist die Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Regionalparlaments vom vergangenen Freitag. Tritt der Europäische Haftbefehl in Kraft, müsste die belgische Polizei die fünf Politiker festnehmen und nach Spanien ausliefern. Für diesen Fall kündigte Puigdemonts Anwalt bereits juristische Schritte an.



Gegen acht ehemalige Mitglieder der Regionalregierung, die in Spanien geblieben waren, wurde inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Ein weiterer Ex-Minister darf gegen Zahlung einer Kaution auf freiem Fuß bleiben.