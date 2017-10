Das katalanische Regionalparlament hat für die Gründung einer unabhängigen Republik gestimmt.

70 der ingesamt 135 Abgeordneten votierten in Barcelona für einen entsprechenden Antrag. Vertreter der Opposition hatten den Saal aus Protest vor dem Votum verlassen. Sie warfen den Separatisten vor, Katalonien zu spalten und geltendes Recht zu missachten. Auf den Straßen von Barcelona versammelten sich Tausende Befürworter der Unabhängigkeit. Der spanische Ministerpräsident Rajoy rief nach der Abstimmung alle Spanier dazu auf, Ruhe zu bewahren. Der Rechtsstaat werde die Gesetzmäßigkeit in Katalonien wieder herstellen, erklärte er bei Twitter.



In der spanischen Hauptstadt Madrid hatte Rajoy zuvor den Senat aufgefordert, die katalanische Regionalregierung zu entmachten. Er bekräftigte zudem, dass es binnen sechs Monaten Neuwahlen in Katalonien geben solle. Die Abstimmung darüber wird in Kürze erwartet. Eine Mehrheit für den Vorstoß gilt als sicher.