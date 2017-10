Das katalanische Regionalparlament will trotz eines Verbots bald über eine Unabhängigkeitserklärung entscheiden.

Die Abgeordneten würden Anfang nächster Woche zusammenkommen, sagte der für internationale Beziehungen zuständige Direktor der katalanischen Regionalregierung, Romeva, dem britischen Sender BBC. Der Konflikt mit der Zentralregierung werde auf politischem, nicht auf juristischem Weg gelöst. Das spanische Verfassungsgericht hat die Sitzung verboten.



Die Streit wirkt sich inzwischen auch auf den Finanzsektor Spaniens aus. Die zweitgrößte Bank in Katalonien, die Banco Sabadell, kündigte die Verlegung ihres Unternehmenssitzes nach Alicante an. Durch die Adressänderung sei sichergestellt, dass man gegebenenfalls unter den Rettungsschirm der Europäischen Zentralbank könnte, hieß es zur Begründung. Das sei im Interesse der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter. Katalonien wäre im Fall einer Unabhängigkeitserklärung von Spanien möglicherweise nicht mehr Teil der Europäischen Union und verlöre den Euro als Währung. Die größte Bank Kataloniens, die CaixaBank, will im Laufe des Tages über eine Verlegung ihres Firmensitzes beraten.