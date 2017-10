Der spanische König Felipe der Sechste hat die Unabhängigkeits-Bestrebungen Kataloniens als "inakzeptabel" bezeichnet.

Er sagte am Abend in Oviedo, Katalonien sei ein Teil Spaniens und werde es auch in Zukunft bleiben. Man werde den Konflikt mit Hilfe der rechtmäßigen demokratischen Institutionen lösen. Morgen trifft sich das Kabinett in Madrid zu einer Sondersitzung, um Zwangsmaßnahmen gegen die katalanische Regionalregierung zu beschließen, die gestern ein weiteres Ultimatum zur Beendigung ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen hatte verstreichen lassen.