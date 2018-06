Die spanische Küstenwache hat seit gestern mehr als 900 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet.

Rund 500 von ihnen seien auf etwa 60 Booten in der Straße von Gibraltar aufgegriffen worden, teilte die Küstenwache auf Twitter mit. Die übrigen wurden demnach in einem weiter östlich gelegenen Gebiet zwischen Spanien und Marokko aufgenommen.



Spaniens Ministerpräsident Sanchez hat in den ersten Wochen seiner Amtszeit eine liberale Haltung in der Flüchtlingspolitik gezeigt. So wies er den Hafen von Valencia an, das Rettungsschiff "Aquarius" mit 629 Menschen an Bord einlaufen zu lassen. Italien und Malta hatten die "Aquarius" abgewiesen. Das Schiff wird morgen erwartet.



Italien will bei seiner harten Haltung bleiben. Innenminister Salvini kündigte an, er werde zwei weiteren Rettungsschiffen deutscher Flüchtlingshelfer die Einfahrt in italienische Häfen verweigern. Salvini beschuldigt private Hilfsorganisationen seit langem, gemeinsame Sache mit Schleppern zu machen.

