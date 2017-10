Mit der Veröffentlichung von Sondermaßnahmen im Amtsblatt hat die spanische Regierung die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen.

Damit ist die Autonomieregierung in Barcelona offiziell abgesetzt. Ministerpräsident Rajoy löste das katalanische Parlament auf und übernahm das Amt des Regionalpräsidenten Puigdemont. Am 21. Dezember soll es in Katalonien Neuwahlen geben.



Nach der Entlassung des katalanischen Polizeichefs forderte die Regionalpolizei ihre Beamten zur Neutralität im Unabhängigkeitsstreit auf. Die Sicherheit aller müsse gewährleistet sein, heißt es in einem internen Vermerk, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.



Rückendeckung für sein Vorgehen gegen Katalonien bekommt Rajoy vom spanischen Oppositionsführer Sanchez. Auch international erhält Rajoy Unterstützung, unter anderem von UNO-Generalsekretär Guterres und EU-Kommissionschef Juncker. Die katalanische Regierung äußerte sich bislang nicht.