Deutschland und Spanien wollen sich weiter für eine Stärkung Europas einsetzen.

Das vereinbarten Bundeskanzlerin Merkel und der neue spanische Ministerpräsident Sanchez bei einem Telefonat. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Kanzlerin habe Sanchez zu einem baldigen Besuch nach Deutschland eingeladen.



Der Chef der Sozialisistischen Partei in Spanien war am Samstag als neuer Regierungschef vereidigt worden. Zuvor war der langjährige Ministerpräsident Rajoy durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Heute gab er auch den Vorsitz der Konservativen Volkspartei auf.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.