Überschattet vom Konflikt mit Katalonien ist in Spanien der Nationalfeiertag begangen worden.

König Felipe nahm in Madrid eine Militärparade ab, bei der auch Kampfjets in Formation flogen. Eines der Flugzeuge stürzte anschließend in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts ab. Dabei kam der Pilot ums Leben. Die Ursache ist noch unklar.



Die spanische Zentralregierung von Ministerpräsident Rajoy erwartet derzeit die Antwort auf eine Anfrage an die katalanische Regionalregierung. Darin wird diese aufgefordert, zu klären, ob sie die Unabhängigkeit der Region verkündet hat.