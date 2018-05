Das spanische Parlament berät seit heute über ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Rajoy.

Die oppositionellen Sozialdemokraten hatten den Antrag nach den Gerichtsurteilen in einer Bestechungsaffäre um Rajoys regierende Volkspartei eingebracht. Für das Misstrauensvotum wollen auch die Linkspartei Podemos sowie zwei katalanische Regionalparteien stimmen. Inzwischen deutete auch die Baskenpartei an, gegen Rajoy zu votieren. In diesem Fall würde morgen Nachmittag bei der Abstimmung die erforderliche Mehrheit von mindestens 176 Stimmen im 350 Abgeordnete zählenden Parlament erreicht.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.