Das Urteil in einem Prozess um eine Gruppenvergewaltigung hat in Spanien eine Welle der Empörung und eine Debatte in der Politik ausgelöst.

Nach landesweiten Protesten kritisieren nun auch Mitglieder der spanischen Zentralregierung das Urteil als zu milde. Es sei an der Zeit zu überlegen, ob man die Definition von Vergewaltigung im Strafgesetzbuch nicht ändern müsse, sagte die Verteidigungsministerin de Cospedal in einem Interview mit einem Radiosender.



Die fünf angeklagten Männer waren gestern wegen wiederholten sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung einer schutzlosen Lage zu jeweils neun Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Vergewaltigung Haftstrafen von jeweils knapp 23 Jahren gefordert.



Die Richter sahen den Tatbestand der Vergewaltigung aber nicht gegeben, weil es, wie es im Urteil heißt, weder Schläge noch Drohungen gegeben habe. Einer der drei Richter sprach sich sogar für Freispruch aus, wurde aber überstimmt. Opfer war eine 18-Jährige.

