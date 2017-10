In Katalonien hat es nach der Verhaftung von zwei Anführern der Unabhängigkeitsbewegung Proteste gegeben.

Allein in Barcelona beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 200.000 Menschen an einer Demonstration. Die Teilnehmer zogen mit Kerzen durch die Straßen und forderten die Freilassung der beiden Männer. Auch in anderen Städten Kataloniens gab es Kundgebungen.



Die spanische Justiz hatte gestern die Chefs zweier einflussreicher katalanischer Gruppierungen in Untersuchungshaft genommen. Das Verfassungsgericht Spaniens erklärte heute zudem das Gesetz über die Durchführung des Unabhängigkeits-Referendums in Katalonien endgültig für nichtig. Es verletze die nationale Souveränität, hieß es zur Begründung. Damit bestätigten die Richter eine frühere vorläufige Entscheidung. Das Referendum war dennoch am 1. Oktober durchgeführt worden.