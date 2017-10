Die spanische Regierung leitet die Entmachtung der Regionalregierung in Katalonien ein, um deren Unabhängigkeitsbestrebungen zu beenden.

Innerhalb von sechs Monaten solle es Neuwahlen geben, sagte Ministerpräsident Rajoy nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Madrid. Das geschehe auf Basis des Artikels 155 der spanischen Verfassung, erstmalig in der Geschichte des Landes. Nötig ist noch die Zustimmung des spanischen Senats.



Rajoy will die Regionalregierung absetzen und das Parlament in Barcelona auflösen. Es gelte, die verfassungsmäßige Ordnung wieder herzustellen. Keinesfalls sollten die Autonomie und die Selbstverwaltung Kataloniens ausgesetzt werden, betonte der Ministerpräsident.



Die Anhänger der Autonomie-Bewegung wollen sich am Abend in Barcelona zu einer Großkundgebung versammeln.