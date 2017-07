Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat einen neuen Unabhängigkeitsvorstoß der Region Katalonien scharf zurückgewiesen.

Rajoy sprach in Madrid wörtlich von - "autoritären Wahnvorstellungen". Der Regierungschef hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, die Abspaltung der wirtschaftsstärksten Region Spaniens unter keinen Umständen zuzulassen. Die in Katalonien regierenden Parteien hatten gestern im Regionalparlament in Barcelona einen Gesetzentwurf für das geplante Referendum eingebracht. Dieses soll am 1. Oktober stattfinden. Der Entwurf sieht im Falle eines Abstimmungssieges der Separatisten eine Unabhängigkeitserklärung sowie die Einleitung eines verfassunggebenden Prozesses innerhalb von zwei Tagen vor.